В Петербурге избили блогера Кирилла Шучера за пошлый пранк

В Петербурге на блогера Кирилла Шучера напали. Дебоширы отомстили молодому человеку за шутку над девушкой. Об этом юноша рассказал в своем tg-канале.
По словам ютубера, инцидент произошел в автобусе. Несколько мужчин накинулись на него с кулаками.
Выяснилось, что блогер приставал к девушкам и предлагал обменять новый айфон на час интима. Все собеседницы пранкера отказывались от предложения, но одна девушка поцеловала авантюриста. Ее знакомые нашли блогера, который, по их мнению, опозорил даму, и избили.
Теперь молодой человек опасается за свою жизнь. Он закрыл все свои соцсети.
Добавим, что драчунов задержали сотрудники полиции. Блогер снял побои.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время катаний на "ватрушке".
Фото: ВКонтакте / Кирилл Шучер
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