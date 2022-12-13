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В Петербурге избили блогера Кирилла Шучера за пошлый пранк
Сегодня, 18:46
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В Петербурге избили блогера Кирилла Шучера за пошлый пранк

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Драчунов задержали сотрудники полиции. Блогер снял побои.

В Петербурге на блогера Кирилла Шучера напали. Дебоширы отомстили молодому человеку за шутку над девушкой. Об этом юноша рассказал в своем tg-канале.

По словам ютубера, инцидент произошел в автобусе. Несколько мужчин накинулись на него с кулаками.

Выяснилось, что блогер приставал к девушкам и предлагал обменять новый айфон на час интима. Все собеседницы пранкера отказывались от предложения, но одна девушка поцеловала авантюриста. Ее знакомые нашли блогера, который, по их мнению,  опозорил даму, и избили.

Теперь молодой человек опасается за свою жизнь. Он закрыл все свои соцсети.

Добавим, что драчунов задержали сотрудники полиции. Блогер снял побои.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 11-летний мальчик сломал позвоночник во время катаний на "ватрушке".

Фото: ВКонтакте / Кирилл Шучер

Теги: блогер кирилл шучер, драка, жестокая шутка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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