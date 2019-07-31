ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Татарстане

ФСБ РФ опубликовала видео задержания сторонников ИГИЛ*, планировавших теракт в Татарстане.
Правоохранители оглушили подозреваемых мужчин, повалили их на землю и заковали в наручники. Их заподозрили в пропаганде терроризма и попытке новых вербовок. Во время обыска также были изъяты компоненты для изготовления бомб и взрывчатые вещества.
В июне приверженец ИГ был задержан в Забайкалье.
* ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") - террористическая организация, запрещена в РФ.
Видео: ФСБ РФ
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