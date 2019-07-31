ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Татарстане

Во время обыска были изъяты компоненты для изготовления бомб и взрывчатые вещества.

ФСБ РФ опубликовала видео задержания сторонников ИГИЛ*, планировавших теракт в Татарстане.

Правоохранители оглушили подозреваемых мужчин, повалили их на землю и заковали в наручники. Их заподозрили в пропаганде терроризма и попытке новых вербовок. Во время обыска также были изъяты компоненты для изготовления бомб и взрывчатые вещества.

В июне приверженец ИГ был задержан в Забайкалье.

* ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство") - террористическая организация, запрещена в РФ.

Видео: ФСБ РФ