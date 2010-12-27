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В Забайкалье задержан приверженец ИГ
Сегодня, 8:42
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MShaffter

В Забайкалье задержан приверженец ИГ

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Мужчина намеревался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенной в России террористической организации.

В Чите задержан 23-летний мужчина, который вел пропагандисткою деятельность и собирался выехать в Сирию, где намеревался примкнуть к ИГИЛ( запрещенная в России террористическая организация).

ТАСС со ссылкой на региональное подразделение ФСБ сообщает, что в Чите пресечена противоправная деятельность молодого мужчины, который приехал в Читу с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того установлено, что данный мужчина активно пропагандировал среди своих знакомых идеи терроризма и изучал  практику диверсионно-террористических актов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия направленные на выяснения всех обстоятельств, а также преступных связей.

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Новости России,

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