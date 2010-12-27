В Забайкалье задержан приверженец ИГ

Мужчина намеревался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенной в России террористической организации.

В Чите задержан 23-летний мужчина, который вел пропагандисткою деятельность и собирался выехать в Сирию, где намеревался примкнуть к ИГИЛ( запрещенная в России террористическая организация).

ТАСС со ссылкой на региональное подразделение ФСБ сообщает, что в Чите пресечена противоправная деятельность молодого мужчины, который приехал в Читу с целью приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того установлено, что данный мужчина активно пропагандировал среди своих знакомых идеи терроризма и изучал практику диверсионно-террористических актов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия направленные на выяснения всех обстоятельств, а также преступных связей.