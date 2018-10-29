Появилось видео, как мужчина подбросил пакет с гранатой на территорию поликлиники

В пакете оказался муляж гранаты.

Появилось видео с незнакомцем, который с криком "там бомба" бросил на территорию поликлиники на улице Кустодиева черный пакет. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Оказалось, в пакете находилась граната Ф-1, без тротила, с запалом. Согласно экспертизе, граната взрывчатых веществ не содержит, к категории взрывных устройств не относятся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приметы неизвестного: на вид 20 лет, стройный, рост 170-176 см, одет в коричневую куртку и светло-коричневого джинсы, тёмные ботинки. Мужчину разыскивает полиция.

Видео: Piter.tv