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Появилось видео, как мужчина подбросил пакет с гранатой на территорию поликлиники

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В пакете оказался муляж гранаты.

Появилось видео с незнакомцем, который с криком "там бомба" бросил на территорию поликлиники на улице Кустодиева черный пакет. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Оказалось, в пакете находилась граната Ф-1, без тротила, с запалом. Согласно экспертизе, граната взрывчатых веществ не содержит, к категории взрывных устройств не относятся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приметы неизвестного: на вид 20 лет, стройный, рост 170-176 см, одет в коричневую куртку и светло-коричневого джинсы, тёмные ботинки. Мужчину разыскивает полиция. 

Видео: Piter.tv

Теги: граната
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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