В Петербурге неизвестный бросил пакет с "бомбой" на территорию поликлиники

В пакете находилась граната Ф-1, без тротила.

В Выборгском районе Петербурга неизвестный бросил на территорию поликлиники пакет с "бомбой". Как оказалось, в пакете, действительно, была граната, стало известно Piter.tv.

Днём 12 ноября в экстренные службы поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина подошел к ограждению городской поликлиники на улице Кустодиева, бросил пакет на территорию и сказал, что там бомба.

В результате выезда установлено, что в пакете находилась граната Ф-1, без тротила, с запалом. Согласно экспертизе, граната взрывчатых веществ не содержит, к категории взрывных устройств не относятся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приметы неизвестного: на вид 20 лет, стройный, рост 170-176 см, одет в коричневую куртку и светло-коричневого джинсы, тёмные ботинки.

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Фото: Piter.tv