В Петербурге в момент очередного хищения экскаватора-погрузчика задержали троих мужчин

Подозреваемым от 37 до 50 лет.

Злоумышленники задержаны в момент очередного хищения экскаватора-погрузчика в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали троих мужчин в возрасте от 37 до 50 лет, подозреваемых в кражах экскаваторов-погрузчиков. Один из них ранее судим за мошенничество. Подозреваемых задержали с поличным в момент совершения очередной кражи - при попытке хищения экскаватора-погрузчика на Волхонском шоссе.

Установлена причастность указанных граждан к аналогичному эпизоду – хищению двух экскаваторов-погрузчиков в Осеннем переулке. Возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшее расследование.

В марте в Тихвине похитили экскаватор за 3,5 млн рублей.

Видео: МВД