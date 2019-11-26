В Тихвине похитили экскаватор за 3,5 млн рублей

Транспортное средство 2012 года выпуска было желтого цвета.

Во вторник, 10 марта в полицию Тихвинского района Ленобласти обратился 37-летний мужчина и заявил о краже дорогостоящего экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

По словам заявителя, транспортное средство, принадлежащее строительной компании, угнали в период с 22:00 7 марта до 18:30 10 марта. Экскаватор JCB 3CX SUPER желтого цвета 2012 года выпуска стоял у дома №21 на Южной объездной дороге в Тихвине. Сумма ущерба оценивается в 3,5 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Грабителя ищет полиция.

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