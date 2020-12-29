В подъезде на Руднева трое неизвестных избили пьяного петербуржца

Он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В Петербурге мужчину избили трое неизвестных. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 24 января в 21:43 поступило сообщение об избитом мужчина во дворе дома 26 корпус 1 по проспекту Культуры. Мужчина с травмами головы, груди и конечностей в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован бригадой скорой помощи в ГБ № 3.

Позже поступила телефонограмма о том, что у 42-летнего избитого мужчины тяжелая сочетанная травма головы, груди, конечностей. Состояние: тяжелое, госпитализирован в отделение сочетанной травмы.

Был опрошен свидетель, который пояснил, что мужчину избили трое неизвестных на 4 этаже 3 парадной дома 27 корпус 2 по улице Руднева. На парадной установлены камеры, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Изъято: следы пальцев рук, 2 тампона с веществом бурого цвета, следы обуви.

Ранее двое мужчин избили охранника магазина на Художников после кражи шоколада и алкоголя.

Видео: Piter.TV