Появилось видео из дома на Авиаконструкторов, где умер рожденный суррогатной мамой ребенок

Медики и полиция пока не уходят с места происшествия.

Из дома на проспекте Авиаконструкторов не уходят медики и сотрудники полиции. Сегодня, 14 октября, в одной из квартир нашли мертвым рожденного суррогатной мамой ребенка. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял обстановку у дома.

Известно, что за месячным малышом присматривала няня, ожидающая приезда биологических родителей из-за границы. Она же обратилась в полицию в двенадцатом часу утра, увидев ребенка мертвым. Причина смерти младенца пока не установлена.

Соседи несчастливой квартиры рассказали, что накануне кончины малыш сильно плакал, а шум в помещении стоял с апреля – причиной тому был ребенок самой няни. До весны в квартире жил военный, который, по словам соседей, был болен и, возможно, уже умер.

Видео: Piter.TV