На перекрестке Димитрова и Будапештской машина снесла столб и уехала с места ДТП

Автомобиль при этом оборвал линию электропередач.

На перекрёстке Димитрова и Будапештской Volkswagen Passat при повороте повалил столб и скрылся с места проишествия. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

На кадрах видно, как при повороте автомобиль врезается в столб, люди при этом успевают отскочить. Во время инцидента также оборвало линию электропередач. Виновник ДТП с места аварии уехал.

В группе "ДТП и ЧП" очевидец опубликовал номер, который остался от водителя после ДТП. Судя по данным из открытых источников, автомобиль уже был в ДТП, а также находится в аресте.

Ранее массовое ДТП на Гражданском заблокировало проезд транспорта.

Видео: Piter.TV