Опубликовано видео ареста подозреваемого в убийстве на Тихоокеанской улице

Следователи допросили мужчину.

Пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу опубликовала видео с задержанием и допросом местного жителя, которого подозревают в убийстве сожительницы.

Напомним, что, по данным следствия, мужчина, пребывая в доме на Тихоокеанской улице в Парголово, напился и поругался с женщиной, с которой вместе проживал. Злоумышленник напал на нее с ножом и нанес удар в область груди. В результате происшествия потерпевшая скончалась на месте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы сообщали, что в Канске местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве своих детей.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу