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Видео: голландец сымитировал полет в бизнес-классе самолета в собственной ванной

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На видео мужчина как будто сидит в кресле самолета, пьет вино и смотрит в иллюминатор.

Голландский турист сымитировал полет в бизнес-классе самолета, находясь в собственной ванной. На видеозапись в TikTok обратило внимание Daily Mail.

На видео мужчина как будто сидит в кресле самолета, пьет вино и смотрит в иллюминатор. Когда камера отъезжает, становится понятно, что он сидит у стиральной машины и смотрит в дверцу, за которой установлен планшет.

Ролик набрал более шести миллионов просмотров. А сам молодой человек никогда не летал бизнес-классом.

Голая испанка залезла на полицейскую машину в знак протеста.

Видео: TikTok/ jeroengortworst

Теги: полет, самолет
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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