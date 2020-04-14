Видео: голландец сымитировал полет в бизнес-классе самолета в собственной ванной

На видео мужчина как будто сидит в кресле самолета, пьет вино и смотрит в иллюминатор.

Голландский турист сымитировал полет в бизнес-классе самолета, находясь в собственной ванной. На видеозапись в TikTok обратило внимание Daily Mail.

На видео мужчина как будто сидит в кресле самолета, пьет вино и смотрит в иллюминатор. Когда камера отъезжает, становится понятно, что он сидит у стиральной машины и смотрит в дверцу, за которой установлен планшет.

Ролик набрал более шести миллионов просмотров. А сам молодой человек никогда не летал бизнес-классом.

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Видео: TikTok/ jeroengortworst