Видео: Робот в папахе танцует лезгинку перед Дмитрием Рогозиным

Робота показали на форуме "Машук" в Пятигорске.

Робота в папахе, танцующего лезгинку, показали участники форума "Машук" в Пятигорске гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Об этом сообщило РИА Новости.

Робот по имени Хажби является талисманом команды Fab Lab. Он открыл республиканские соревнования по робототехнике в Северной Осетии. Также на форуме показали проект по раздельному сбору мусора, клуб для обучения инвалидов языкам, компьютерной грамотности и платформу для обучения хирургов.

Форум "Машук" начался 9 августа и продлится до 30 августа.

Ранее робот-флейтистка из ИТМО завоевала серебро на соревновании робототехники в Сиднее.

Видео: соцсети