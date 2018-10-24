Видео: Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину за отказ выпить его виски

Макгрегор хотел угостить всех посетителей заведения собственным виски.

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в одном из баров Ирландии. В ярость спортсмена привел отказ выпить виски. Об этом сообщил TMZ.

Инцидент произошел еще 6 апреля, но видео распространилось по интернету только сейчас. Макгрегор хотел угостить всех посетителей заведения собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин от этого предложения отказался. Боец налил спиртное в стакан и предложил настойчиво еще раз. После второго отказа Конор Макгрегор ударил посетителя по лицу.

Бойца сразу же вывели из заведения. Пока что нет никакой информации, был ли наказан боец за свой поступок.

В конце 2018 года отец Хабиба Нурмагомедова назвал условия для реванша с Макгрегором.

Видео: YouTube/ TMZSports