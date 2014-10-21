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Эксперты прокомментировали провал блока Ангелы Меркель на выборах в ФРГ
Сегодня, 17:48
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Эксперты прокомментировали провал блока Ангелы Меркель на выборах в ФРГ

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Выборы прошли 26 сентября 2021-го года.

Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС проиграл выборы. Партия получила всего 24,1% голосов. Результат прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Лидер СДПГ Олаф Шольц, который планирует стать новым канцлером, призвал представителей ХДС/ХСС уйти в оппозицию. Отмечается, что партия набрала не сильно больше: 25,7%. 

Эксперты отметили, что ограничения и экономические трудности из-за COVID-19 ударили по мировым лидерам и партиям власти. В качестве примера они привели Трампа, который не стал президентом США. 

Всего в выборах в ФРГ принимали участие 47 политических объединений.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Меркель в парке Марлоу "напал" попугай. 

Фото: Pexels

Теги: выборы, меркель, фрг
Категории: Новости России, Лента новостей,

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