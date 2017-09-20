Эксперты прокомментировали победу Макрона на выборах президента во Франции

Это будет второй срок президентства Макрона.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали победу Эмманюэля Макрона на выборах во Франции. Он набрал 58,55% голосов и обогнал свою оппонентку Марин Ле Пен.

По мнению экспертов, это не стало сюрпризом, так как все опросы во Франции предсказывали победы нынешнего президента. Они отметили, что выборы ознаменовались "открытыми попытками внешних сил повлиять на итоги голосования". Речь идет о призывах глав ФРГ, Испании и Португалии голосовать за Макрона. В данном случае на такое вмешательство никто не обратил внимания.

Как итог: Франция еще на 5 лет останется в русле коллективной политики ЕС и НАТО. Если страна останется в конфронтации с Россией, то это продолжит негативно сказываться на самих гражданах Франции, считают эксперты.

Фото: YouTube / Emmanuel Macron