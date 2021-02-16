В Выборге состоялся День памяти воинов-интернационалистов

В сквере Мужества почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В Выборге в сквере Мужества состоялся митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. По традиции, собравшиеся почтили минутой молчания память земляков, не вернувшихся домой. В этот день с цветами в руках сюда пришли родственники погибших, ветераны боевых действий, представители местной власти, депутаты, жители города и района и другие.

Сегодня мы говорим о тех людях, которые несмотря на то, что здесь шла мирная жизнь, знали, что такое выполнение присяги, знали, что такое выполнение приказа. Они это делали и, к сожалению, многие заплатили самым дорогим – это своими жизнями. Единственное, что мы можем с вами сделать – это помнить о тех событиях, о тех людях, о родственниках, которые потеряли родных и близких. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Также перед собравшимися с речью выступил глава районной администрации Ильдар Гилязов.

Дорогие ветераны, вы сегодня являетесь примером для тех, кто находится сейчас в строю и для тех, что в горячих точках сейчас исполняет свой долг. Благодарю вас за верность долгу, преданность боевому братству, высокое чувство патриотизма. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

На митинге выступили представители Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" молодежного совета при главе администрации, а также вдовы погибших воинов-интернационалистов.

Затем участники мероприятия возложили цветы к подножью мемориального комплекса воинам-интернационалистам и скульптуре "Память".

В преддверии памятной даты в Выборге прошел творческий вечер. В рамках мероприятия состоялась презентация книги "Афганские мотивы". Сборник стихотворений посвящен 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. В нем опубликованы произведения выборгских воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Также в честь знаменательного события в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" работает экспозиция "Афганистан – глазами шурави". Посетить ее можно до 28 февраля.

День памяти воинов-интернационалистов приобрел официальный статус в 2010 году. Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" установлена памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Последняя колонна советских войск покинула Афганистан 15 февраля 1989 года.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"