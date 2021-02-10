Минобороны не торопится отдавать Ленобласти разрушающиеся здания в Выборге

Министерство обороны Российской Федерации не спешит передавать здания, находящиеся в Выборге, в собственность 47 региона. Как известно, власти Ленинградской области и Выборгского района уже неоднократно обращались в Минобороны с инициативой о передаче объектов.

Власти области и Выборгского района хотели отремонтировать эти здания и сделать там образовательные учреждения. Вопрос так и не удается решить, а здания приходят во все более разрушенное состояние.

Огорчены таким положением дел и простые жители Выборга. Некоторые отмечают, что родились в этом городе и когда видят, как разрушаются такие здания, "построенные на совесть", им "становится очень больно от этого".

Ранее Piter.TV сообщал, что девятиклассники Выборгского района пройдут итоговое собеседование по русскому языку 10 февраля.

Видео: МГ "Наш город"