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На набережной Адмирала Лазарева замечен самый вежливый экипаж ДПС

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Один из них вежливо попросил водителей "держаться правее".

В Петербурге обнаружен самый вежливый экипаж ДПС ОСБ ГИБДД. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "Вконтакте". 

Судя по кадрам источника, сотрудники ДПС объезжали пробку на набережной Адмирала Лазарева. Один из них вежливо попросил водителей "держаться правее".

Водители, можно я вас чуть-чуть побеспокою. Чуть-чуть правее возьмите, пожалуйста. Отлично, спасибо.

Инспектор ДПС ОСБ ГИБДД

Кроме того, инспектор неоднократно использовал слова "пожалуйста", "спасибо", "благодарю" и фразу "будьте добры".

Ранее на Piter.TV: в Красносельском районе задержан 18-летний водитель, въехавший в полицейскую машину.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: набережная адмирала лазарева, сотрудники гибдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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