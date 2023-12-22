На набережной Адмирала Лазарева замечен самый вежливый экипаж ДПС

Один из них вежливо попросил водителей "держаться правее".

В Петербурге обнаружен самый вежливый экипаж ДПС ОСБ ГИБДД. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "Вконтакте".

Судя по кадрам источника, сотрудники ДПС объезжали пробку на набережной Адмирала Лазарева. Один из них вежливо попросил водителей "держаться правее".

Водители, можно я вас чуть-чуть побеспокою. Чуть-чуть правее возьмите, пожалуйста. Отлично, спасибо. Инспектор ДПС ОСБ ГИБДД

Кроме того, инспектор неоднократно использовал слова "пожалуйста", "спасибо", "благодарю" и фразу "будьте добры".

Ранее на Piter.TV: в Красносельском районе задержан 18-летний водитель, въехавший в полицейскую машину.

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор