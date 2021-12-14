С 16 апреля в южных районах Ленобласти начинается весенний сезон охоты

С 23 апреля можно начинать охотиться в северных районах.

С 16 апреля в Ленобласти стартует сезон весенней охоты. Об этом сообщили в Комитете по животному миру.

Весной разрешается охотиться на гусей, уток, глухаря, тетерева, вальдшнепа. При этом охотники не имеют право охотиться на животных, занесённых в Красную книгу. За их добычу предусмотрена административная и уголовная ответственность.

С 16 апреля в течение десяти дней будет разрешена охота в Лужском, Волосовском, Киришском, Гатчинском, Сланцевском, Кингисеппском, Тосненском и Ломоносовском районах.

С 23 апреля в течение десяти дней стартует можно охотиться в Волховском, Кировском, Всеволожском, Тихвинском, Выборгском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Подпорожском, Приозерском районах.

В конце прошлого года суды поддержали мужчину, который охотился на зайцев в месте подкормки кабанов.

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