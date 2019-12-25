Врач рассказала о вреде колбасы и соли для почек

Для почек вредны фосфаты, соль и белок.

Доцент кафедры нефрологии МОНИКИ имени Владимирского, нефролог детской городской больницы Святого Владимира Татьяна Панкратенко в эфире программы "Открытая студия" на "Радио 1" назвала вещества, которые мешают нормальной работе почек.

Для почек вредны фосфаты, соль и белок. По данным врача, человеку достаточно употреблять 2 грамма соли в сутки, при это и 6 граммов являются безвредными. Но при превышении нормы страдают почки и может повышаться давление.

Специалист призвала не злоупотреблять соленьями, колбасными изделиями, полуфабрикатами и фастфудом. Вреден для почек может и фосфат, содержащийся в пресервах и консервах.

Здоровье кишечника и сильная иммунная система тесно связаны. Специалисты назвали семь натуральных пробиотиков, которые положительно влияют на кишечную флору и укрепляют иммунитет.

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