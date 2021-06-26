Петербуржец вернул 10 миллионов рублей знакомому после ареста кроссовера

Также должнику пришлось оплатить исполнительский сбор в доход государству в размере почти 700 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге судебные приставы успешно взыскали крупную задолженность с владельца нескольких земельных участков, прибегнув к принудительным мерам. В соответствии с решением суда, должник был обязан вернуть 10 миллионов рублей, взятых в долг у знакомого. В ответ на бездействие неплательщика, судебные приставы наложили ограничения на регистрационные действия в отношении его недвижимости и автомобилей.

Среди имущества должника были несколько земельных участков с домами в Ленинградской области, участок с домом в Крыму, три квартиры в Санкт-Петербурге и несколько транспортных средств. В ходе очередного рейда была обнаружена машина должника — BMW X6 2015 года выпуска, которая была эвакуирована на специализированную стоянку. Должник был также ограничен в выезде за пределы страны, а его банковские счета были арестованы.

После этих действий мужчина пришёл в районный отдел судебных приставов с квитанциями об оплате. Он погасил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор и расходы на эвакуатор и стоянку. В итоге взыскатель получил денежные средства, а все ограничения с имущества должника были сняты.

Ранее ещё один петербуржец погасил алиментный долг в размере 1,7 млн рублей, чтобы не лишиться кроссовера.

Фото: ГУФССП по г.Санкт-Петербургу