В Светогорске продолжается строительсто велодорожки

Дорожка будет идти до границы с Финляндией.

В рамках проекта "Велодвижение", реализуемого по программе приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия", ведущий партнер – АНО "Дирекция по развитию транспортной системы СПб и Ленинградской области" провел совещание по строительству велосипедной дорожки. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На совещании рассматривались технологические и конструктивные решения по наружному уличному освещению, обновлению покрытия на мостах через ручей Грязный и реку Унтерниску, дальнейшие планы. Весной запланировано разместить площадки отдыха перед МАПП "Светогорск" и обустроить пункт пропуска элементами велосипедной инфраструктуры. Будут нанесены велосипедные полосы, установлены информационные знаки и велосипедные парковки.

В феврале 2017 года администрация МО "Светогорское городское поселение" и Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии обратились в Дирекцию по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти с предложением реализовать проект строительства велосипедной дорожки по маршруту "Светогорск – граница с Финляндией".

В Светогорске на фасаде здания колледжа появятся мемориальные доски студентам, служившим в Афганистане.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО