Экоактивисты создают из пластиковых крышек брелоки

В будущем ассортимент планируют расширить.

Волонтеры проекта "Зеленый пластик" создали велодробилку для пластика. Крышки перерабатывают с помощью старого велосипеда.

Как рассказал телеканал "Санкт-Петербург", механизм простой — нужно крутить педали, который приводит в движение измельчитель. По итогу получается полимерная крошка. Полученный материал засыпают в специальную печь, после чего его заливают в формы. Из пластика экоактивисты делают брелоки.

Как рассказал автор проекта Сергей Королев, изначально у волонтеров была алюминиевая кастрюля с дыркой, к которой приделали болгарку. Роль гладильни выполняла микроволновая печь. Крышечки дробили в кастрюле, это занимало немало времени.

Свое изобретение добровольцы возят по школам и детским садам, рассказывают ребятам о переработке. В будущем они планируют изготавливать не только брелоки, но также цветные горшки или школьные линейки.

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Фото: правительство Ленобласти