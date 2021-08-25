Смольный показал строительство велодорожки на проспекте Большевиков

Работы должны завершиться к началу ноября.

В комитете по транспорту Петербурга показали, как идет строительство велодорожки на проспекте Большевиков. Ее протяженность составит 5,2 км.

Дорожка пройдет от улицы Коллонтай до Народной улицы и улице Дыбенко от проспекта Большевиков до Ленинградской улицы в Кудрово. Сейчас там разрабатывают и вывозят грунт, устраивают песчаную подушку и устанавливают бортовой камень.

Дорожки будут обособлены от проезжей части. Они должны быть готовы к 1 ноября 2021-го года.

Подрядчиком было выбрано ООО "Сервисдорстрой". На работы выделили 50 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Курортном и Пушкинском районах Петербурга появятся три новые велодорожки.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха