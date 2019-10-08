В центре "Велес" показали видео с играющим львенком Принцем

Увидев камеру, большой котенок ложится на спинку и делает вид, что отдыхает.

В центре помощи животным "Велес" опубликовали ролик с львенком Принцем, который играл с покрышками. Животное даже попыталось показать несколько трюков.

Увидев камеру, большой котенок ложится на спинку и делает вид, что отдыхает. Услышав громкие звуки, постоялец зверинца вскакивает и уходит.

По-моему, он, слыша маму Наташу, даже заигрывает (как дети, когда на них внимание обращают, "восхищаются" ими). Или мне кажется? Татьяна Султаниязова, комментатор

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Видео: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным