В центре "Велес" показали видео с играющим львенком Принцем

В центре помощи животным "Велес" опубликовали ролик с львенком Принцем, который играл с покрышками. Животное даже попыталось показать несколько трюков.
Увидев камеру, большой котенок ложится на спинку и делает вид, что отдыхает. Услышав громкие звуки, постоялец зверинца вскакивает и уходит.
По-моему, он, слыша маму Наташу, даже заигрывает (как дети, когда на них внимание обращают, "восхищаются" ими). Или мне кажется?
Татьяна Султаниязова, комментатор
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Видео: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным
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