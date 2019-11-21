Вдова Фернандо Риксена показала трогательное видео с мужем и дочкой

Ролик под грустную музыку появился в ее Instagram.

Вдова экс-футболиста Фернандо Риксена, который скончался в минувшем сентябре, выложила в свой Instagram трогательное видео с мужем и их дочкой. Вероника сопроводила кадры нежной подписью с обещанием делать все, чтобы футболист мог гордиться своим ребенком. Вдова Риксена написала, что папа с дочкой счастливо проводили время друг с другом.

Жизнь спортсмена, выступавшего за петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год, унесла долгая неизлечимая болезнь – боковой амиотрофический склероз. Футболисту было всего 43 года.

Ранее Вероника Риксен рассказала о последних днях жизни своего мужа.

Видео: veronikaricksen / Instagram