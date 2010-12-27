  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вдова Фернандо Риксена рассказала о его последних днях жизни
Сегодня, 9:42
87
nastya960

Вдова Фернандо Риксена рассказала о его последних днях жизни

0 0

Фернандо Риксену было  всего 43 года, с 2013 года он страдал от бокового амиотрофического склероза.

Жена бывшего игрока "Зенита" сборной Шотландии Фернандо Риксена рассказала, что ее не было рядом с мужем, когда он умирал. Риксен попросил жену оставить его одного на несколько дней. Об этом сообщило издание Daily Record.

Это последнее, чего я хотела. Фернандо был любовью всей моей жизни, я хотела быть с ним до конца. Я бы заботилась о нем, пока мы могли справляться с болезнью.

Вероника, вдова 

Вероника считает, что Риксен специально попросил оставить его одного, чтобы ни она, ни его дочь не получили сильнейший эмоциональный удар.

Фернандо Риксену было  всего 43 года, с 2013 года он страдал от бокового амиотрофического склероза. В последние годы болезнь лишила спортсмена возможности говорить и двигаться. В составе "Зенита" Риксен выступал с 2006 по 2009 год.

Фото: ВК/ ФК  "Зенит"

Теги: зенит, фернандо риксен
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии