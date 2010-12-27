Вдова Фернандо Риксена рассказала о его последних днях жизни

Фернандо Риксену было всего 43 года, с 2013 года он страдал от бокового амиотрофического склероза.

Жена бывшего игрока "Зенита" сборной Шотландии Фернандо Риксена рассказала, что ее не было рядом с мужем, когда он умирал. Риксен попросил жену оставить его одного на несколько дней. Об этом сообщило издание Daily Record.

Это последнее, чего я хотела. Фернандо был любовью всей моей жизни, я хотела быть с ним до конца. Я бы заботилась о нем, пока мы могли справляться с болезнью. Вероника, вдова

Вероника считает, что Риксен специально попросил оставить его одного, чтобы ни она, ни его дочь не получили сильнейший эмоциональный удар.

Фернандо Риксену было всего 43 года, с 2013 года он страдал от бокового амиотрофического склероза. В последние годы болезнь лишила спортсмена возможности говорить и двигаться. В составе "Зенита" Риксен выступал с 2006 по 2009 год.

Фото: ВК/ ФК "Зенит"