ВЦИОМ: 68% россиян откладывают сбережения в "долгий ящик"

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек.

Большинство россиян – 68% - предпочитают тратить по минимуму свои сбережения и откладывают их в "долгий ящик". Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на исследования ВЦИОМ.

Также 24% россиян уверены, что сейчас как раз то самое время, когда нужно совершать крупные покупки, 59% опрошенных против таких трат. Еще 23% респондентов сказали, что нужно срочно тратить пенсию или зарплату, а накопления вкладывать в ценности.

Что касается доверия к банкам,46% считают, что можно хранить свои сбережения в финансовых организациях, 32%, наоборот советуют забрать свои деньги.

В опросе ВЦИОМ участвовали 1,6 тысячи человек.

Ранее рооссияне заявили, что отказываются копить деньги на старость.

Видео: Piter.TV