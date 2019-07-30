ВЦИОМ: 68% россиян откладывают сбережения в "долгий ящик"

Большинство россиян – 68% - предпочитают тратить по минимуму свои сбережения и откладывают их в "долгий ящик". Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня" со ссылкой на исследования ВЦИОМ.
Также 24% россиян уверены, что сейчас как раз то самое время, когда нужно совершать крупные покупки, 59% опрошенных против таких трат. Еще 23% респондентов сказали, что нужно срочно тратить пенсию или зарплату, а накопления вкладывать в ценности.
Что касается доверия к банкам,46% считают, что можно хранить свои сбережения в финансовых организациях, 32%, наоборот советуют забрать свои деньги.
В опросе ВЦИОМ участвовали 1,6 тысячи человек.
Ранее рооссияне заявили, что отказываются копить деньги на старость.
Видео: Piter.TV
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