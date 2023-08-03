Москвича задержали по подозрению в вандализме на петербургских набережных

Возбуждено два уголовных дела.

В Москве задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в нанесении надписей на спусках Воскресенской набережной и съезде с Большеохтинского моста в Санкт-Петербурге. По данным правоохранительных органов, 5 июня было возбуждено два уголовных дела по статье 214 УК РФ (вандализм).

Подозреваемого задержали утром 7 июня у дома №20 по Соболевскому проезду в Москве. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде. В настоящее время сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России проверяют возможную причастность мужчины к другим преступлениям экстремистской и террористической направленности.

Напомним, инциденты с вандализмом произошли на спусках №4 и №5 Воскресенской набережной, а также на съезде с Большеохтинского моста — знаковых местах Санкт-Петербурга, имеющих историческое и культурное значение. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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Фото: PIter.TV