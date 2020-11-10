В Петербурге задержали серийного вандала, разрушавшего надгробия на кладбище

Полицейские задержали серийного вандала, разрушавшего надгробия на одном из старинных кладбищ. На протяжении нескольких лет петербуржец разрушал надгробные фигуры ангелов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Последние несколько лет на городском кладбище, расположенном на юго-западе Петербурга, участились случаи повреждения установленных на могилах скульптур. В полицию поступило сразу несколько аналогичных заявлений. Скульптуры ангелов с расколотыми лицами, отломанными крыльями, иногда залитые краской и с нанесенными нецензурными надписями обычно обнаруживали на утро работники кладбища. Также с неприятными находками сталкивались и граждане, пришедшие посетить могилы своих близких. От действий подозреваемого пострадала 56-летняя женщина, которой неоднократно приходилось реставрировать фигуру ангела стоимостью в один миллион рублей. Скульптура была установлена на могиле ее покойного сына.
По подозрению в совершении указанных преступлений 29 марта был задержан 60-летний петербуржец, проживающий в непосредственной близости от городского кладбища, в одном из домов по улице Маринеско. В ходе опроса мужчина не смог внятно пояснить мотивы своих поступков.
В ночь на 8 марта на Богословском кладбище у петербурженки отобрали банные принадлежности.
Видео: МВД
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