В Петербурге вакцинация студентов будет иметь рекомендательный характер

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в некоторые московские вузы вводят обязательную вакцинацию при заселении в общежития.

Введение обязательной вакцинации для студентов при заселении в общежития Петербурга пока не обсуждается. Об этом 78.ru сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в некоторые московские вузы вводят обязательную вакцинацию при заселении в общежития. В частности, Финансовый университет при правительстве РФ разрешит заселяться в общежития только при прохождении вакцинации.

Алексей Демидов отметил, что пока что речи о крайних мерах со стороны вузов не идет.

Все понимают, что студент может иметь антитела. Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти

Также в Петербурге не обсуждалось и введение системы поощрений для тех, кто будет вакцинироваться.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал студентам привиться от COVID-19 перед началом учебного года.

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Фото: Piter.tv