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В Петербурге вакцинация студентов будет иметь рекомендательный характер
Сегодня, 12:19
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В Петербурге вакцинация студентов будет иметь рекомендательный характер

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в некоторые московские вузы вводят обязательную вакцинацию при заселении в общежития.

Введение обязательной вакцинации для студентов при заселении в общежития Петербурга пока не обсуждается. Об этом 78.ru сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в некоторые московские вузы вводят обязательную вакцинацию при заселении в общежития. В частности, Финансовый университет при правительстве РФ разрешит заселяться в общежития только при прохождении вакцинации.

Алексей Демидов отметил, что пока что речи о крайних мерах со стороны вузов не идет.

Все понимают, что студент может иметь антитела.

Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти

Также в Петербурге не обсуждалось и введение системы поощрений для тех, кто будет вакцинироваться.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал студентам привиться от COVID-19 перед началом учебного года.

Ранее главврач петербургской поликлиники объяснила, почему люди не вакцинируются.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, вузы, студенты
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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