Художник Вадим Соловьев создал новую работу с политическим подтекстом

Цифровой художник Вадим Соловьев представил свою новую работу. Он посвятил ее запретительной практике в России.
Огромная птица сидит на новостройке и мешает строительству.
Никогда еще запрет гигантских голубей не решал проблему наличия гигантских голубей. Более того — попытки называть гигантских голубей как-то иначе (укрупненные воробьи, чрезмерные птицы и т.д.) тоже ничего не меняют. Правда многих такой подход вполне устраивает. Что, в свою очередь, оставляет без ответа важный вопрос — каких размеров должна достигнуть проблема, чтобы большинство людей ее заметило.
Вадим Соловьев.
Ранее Соловьев показал устройства для фильтрации информации в домах граждан страны.
Фото: Telegram / @solovyewadim
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