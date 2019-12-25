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Художник Вадим Соловьев создал новую работу с политическим подтекстом
Сегодня, 11:03
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Художник Вадим Соловьев создал новую работу с политическим подтекстом

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Автор считает, что запрет не решает проблему.

Цифровой художник Вадим Соловьев представил свою новую работу. Он посвятил ее запретительной практике в России. 

Огромная птица сидит на новостройке и мешает строительству.

Никогда еще запрет гигантских голубей не решал проблему наличия гигантских голубей. Более того — попытки называть гигантских голубей как-то иначе (укрупненные воробьи, чрезмерные птицы и т.д.) тоже ничего не меняют. Правда многих такой подход вполне устраивает. Что, в свою очередь, оставляет без ответа важный вопрос — каких размеров должна достигнуть проблема, чтобы большинство людей ее заметило.

Вадим Соловьев. 

Ранее Соловьев показал устройства для фильтрации информации в домах граждан страны. 

Фото: Telegram / @solovyewadim

Теги: голубь, запрет, художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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