Художник Вадим Соловьев создал новую работу с политическим подтекстом

Цифровой художник Вадим Соловьев представил свою новую работу. Он посвятил ее запретительной практике в России.

Огромная птица сидит на новостройке и мешает строительству.

Никогда еще запрет гигантских голубей не решал проблему наличия гигантских голубей. Более того — попытки называть гигантских голубей как-то иначе (укрупненные воробьи, чрезмерные птицы и т.д.) тоже ничего не меняют. Правда многих такой подход вполне устраивает. Что, в свою очередь, оставляет без ответа важный вопрос — каких размеров должна достигнуть проблема, чтобы большинство людей ее заметило.

Вадим Соловьев.