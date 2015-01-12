Петербургский художник показал устройства для фильтрации информации в домах граждан страны

Автор считает, что такие объекты должны выбирать, что именно нужно показывать жителям России по телевидению и в интернете, а что не стоит.

В понедельник, 14 марта, петербургский художник Вадим Соловьёв опубликовал новую работу на тему цензуры в интернете.

По мнению автора, "Передатчик Заведомо Допустимых Трансляций" выбирает, что нужно показывать жителям России по телевидению и в интернете, а что не стоит.

Парящие махины день и ночь без устали фильтруют и поставляют в наши дома хорошие телепередачи, безопасную музыку и интернет-сайты. Сложно представить, что за хаос творился бы в головах, если бы не работа этих железнобрюхих гигантов. Страшно подумать. Вадим Соловьёв

Публика приняла арт одобрительно.

Фото: Вадим Соловьев / Instagram