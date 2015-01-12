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Петербургский художник показал устройства для фильтрации информации в домах граждан страны
Сегодня, 15:37
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Петербургский художник показал устройства для фильтрации информации в домах граждан страны

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Автор считает, что такие объекты должны выбирать, что именно нужно показывать жителям России по телевидению и в интернете, а что не стоит.

В понедельник, 14 марта,  петербургский художник Вадим Соловьёв опубликовал новую работу на тему цензуры в интернете. 

По мнению автора, "Передатчик Заведомо Допустимых Трансляций" выбирает, что нужно показывать жителям России по телевидению и в интернете, а что не стоит. 

Парящие махины день и ночь без устали фильтруют и поставляют в наши дома хорошие телепередачи, безопасную музыку и интернет-сайты. Сложно представить, что за хаос творился бы в головах, если бы не работа этих железнобрюхих гигантов. Страшно подумать.

Вадим Соловьёв

Публика приняла арт одобрительно. 

Фото: Вадим Соловьев / Instagram 

Теги: искусство, петербург, художник вадим соловьев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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