В Зеленогорске появится новый киноконцертный комплекс

КГА Петербурга одобрил ряд архитектурных проектов.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал согласовал несколько проектов архитектурно-градостроительных обликов объектов, – рассказывают в комитетской пресс-службе.

В частности, КГА одобрил план-проект строительства нового киноконцертного комплекса в Зеленогорске. Объект расположится по адресу: Приморское шоссе, дом №536/Б. Здание развернется на месте утраченного в 90-е годы деревянного летнего театра. Заказчиком проекта числится СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

На базе Ломоносовского отделения ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" на улице Федюнинского в городе Ломоносове появится радио-центр. Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение существующего дизайн-центра.

Также на Кондратьевском проспекте построят новый жилой комплекс. В одном из его корпусов появится детский сад на 110 мест, а во вотнутреннем дворе ЖК разместят детские площадки.

Нежилое здание на улице Седова, 73 переделают в спортивный клуб по заказу ООО "СЭМ".

Здание будет расположено между двумя площадками для отдыха детей и взрослых. Спортивный клуб предназначен для проведения соревнований, тематических встреч, тренировок и обучения по направлениям кибер-спорта, спортивного и научного программирования. Также будут размещены залы для занятия настольным теннисом и компьютерным спортом. Здание спортивного клуба полностью сохраняет сложившуюся застройку. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга