Бобр из Юнтолово чуть не стал участником ДТП

В субботу, 8 мая, на дороге возле жилого комплекса "Юнтолово" местные жители заметили бобра. Об этом сообщили пользователи в сообществе "Наш Приморский район" в социальной сети "ВКонтакте".
Чтобы зверек не пострадал и не стал участником аварии, его заставили переместиться подальше от проезжей части. О дальнейшей судьбе животного остается только гадать.
Некоторые комментаторы беспокоятся о состоянии бобра. Но есть те, кто уверяет, что с грызуном все в порядке.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти началась сезонная миграция лосей. Тем, кто встречает лося возле проезжей части или на ней, рекомендуется пропустить животное, а не объезжать его. Вступать в контакт с животным опасно.
Фото: "Наш Приморский район"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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