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Бобр из Юнтолово чуть не стал участником ДТП
Сегодня, 14:04
64
kraratau27

Бобр из Юнтолово чуть не стал участником ДТП

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"Недовольного" грызуна заставили отползти подальше от проезжей части.

В субботу, 8 мая, на дороге возле жилого комплекса "Юнтолово" местные жители заметили бобра. Об этом сообщили пользователи в сообществе "Наш Приморский район" в социальной сети "ВКонтакте". 

Чтобы зверек не пострадал и не стал участником аварии, его заставили переместиться подальше от проезжей части. О дальнейшей судьбе животного остается только гадать.

Некоторые комментаторы беспокоятся о состоянии бобра. Но есть те, кто уверяет, что с грызуном все в порядке. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти началась сезонная миграция лосей. Тем, кто встречает лося возле проезжей части или на ней, рекомендуется пропустить животное, а не объезжать его. Вступать в контакт с животным опасно.

Фото: "Наш Приморский район"

Теги: бобры, животные, спб, юнтолово
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
zovinem
Сегодня 14:28

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но пока ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 4890 4200 5090 5087

Зaрaнее большое человеческое спaсибо.
 

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