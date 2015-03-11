Бобр из Юнтолово чуть не стал участником ДТП

"Недовольного" грызуна заставили отползти подальше от проезжей части.

В субботу, 8 мая, на дороге возле жилого комплекса "Юнтолово" местные жители заметили бобра. Об этом сообщили пользователи в сообществе "Наш Приморский район" в социальной сети "ВКонтакте".

Чтобы зверек не пострадал и не стал участником аварии, его заставили переместиться подальше от проезжей части. О дальнейшей судьбе животного остается только гадать.

Некоторые комментаторы беспокоятся о состоянии бобра. Но есть те, кто уверяет, что с грызуном все в порядке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти началась сезонная миграция лосей. Тем, кто встречает лося возле проезжей части или на ней, рекомендуется пропустить животное, а не объезжать его. Вступать в контакт с животным опасно.

Фото: "Наш Приморский район"