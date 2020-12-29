В Волхове 19-летний юноша неоднократно занимался сексом с семиклассницей

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних в рапорте рассказала о семикласснице из Волхова, рано вступившей в половую жизнь. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Инспектор в рапорте написала, что в период с ноября 2020 по январь 2021, находившийся в гостях в квартире дома 20 по улице Ломоносова г. Волхова, а также находясь по месту своей регистрации, улица Авиационная 29, 19-летний юноша вступал в половую связь с ученицей 7 класса.
Девочка на учете в ОДН не состоит, семья не полная, благополучная.
Неизвестный совершил развратные действия в отношении 12-летней петербурженки.
Фото: Piter.tv
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