В Волхове 19-летний юноша неоднократно занимался сексом с семиклассницей

Об инциденте в рапорте написала инспектор по делам несовершеннолетних.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних в рапорте рассказала о семикласснице из Волхова, рано вступившей в половую жизнь. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инспектор в рапорте написала, что в период с ноября 2020 по январь 2021, находившийся в гостях в квартире дома 20 по улице Ломоносова г. Волхова, а также находясь по месту своей регистрации, улица Авиационная 29, 19-летний юноша вступал в половую связь с ученицей 7 класса.

Девочка на учете в ОДН не состоит, семья не полная, благополучная.

Неизвестный совершил развратные действия в отношении 12-летней петербурженки.

Фото: Piter.tv