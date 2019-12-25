В Выборге пенсионер выстрелил в мужчину

Пострадавший со слепым, не проникающим огнестрельным ранением задней стенки грудной клетки самостоятельно обратился в больницу.

В Выборге конфликт двух мужчин завершился стрельбой. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

В полицию около полуночи 13 июля позвонил житель Каменногорска. По его словам, в Выборге у дома по улице Кузнечная в него во время конфликта выстрелил неизвестный.

У указанного дома подозреваемый был задержан. Стрелком оказался 67-пенсионер. Между мужчинами завязалась ссора, в ходе которой пенсионер несколько раз выстрелил из неустановленного предмета похожего на пистолет.

Пострадавший со слепым, не проникающим огнестрельным ранением задней стенки грудной клетки самостоятельно обратился в больницу. После оказания помощи его отпустили. В отношении пенсионер возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

Недавно полиция Петербурга задержала водителя, выстрелившего в машину оппонента в ходе конфликта.

Фото: Piter.tv