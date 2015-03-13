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Полиция Петербурга задержала водителя, выстрелившего в машину оппонента в ходе конфликта

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Полиция Петербурга задержала водителя, выстрелившего в машину оппонента в ходе дорожного конфликта. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Около 20:50 1 июля в полицию поступило сообщение от 31-летнего мужчины. Он рассказал, что десять минут назад на Мурманском шоссе водитель автомобиля Volkswagen Polo в ходе дорожного конфликта выстрелил из устройства (похожего на пистолет) в машину заявителя. 

Спустя 20 минут сотрудники полиции на 27 км Мурманского шоссе задержали 25-летнего безработного жителя Всеволожска. Правоохранители изъяли у правонарушителя пиротехническое устройство. 

Ранее мы писали, что мужчина обстрелял из окна детей на Ветеранов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
 

Теги: дорожный конфликт, задержание, стрельба
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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