В Выборге отца подозревают в сексуальном насилии над 11-летней дочерью

В Выборге задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.
В ходе отработки материала, зарегистрированного 30 марта, установлено: в неустановленный период времени 35-летний М. по месту жительства совершил в отношении своей 11-летней дочери насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. В ходе проведенного обыска по месту жительства изъято: мобильные телефоны, нижнее белье потерпевшей.
Также в Петербурге задержали мужчину по подозрению в насилии над падчерицей на протяжении пяти лет.
Фото: Piter.tv
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