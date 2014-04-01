  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге отца подозревают в сексуальном насилии над 11-летней дочерью
Сегодня, 9:42
155
nastya960

В Выборге отца подозревают в сексуальном насилии над 11-летней дочерью

0 0

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В Выборге задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

В ходе отработки материала, зарегистрированного 30 марта, установлено: в неустановленный период времени 35-летний М. по месту жительства совершил в отношении своей 11-летней дочери насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. В ходе проведенного обыска по месту жительства изъято: мобильные телефоны, нижнее белье потерпевшей.

Также в Петербурге задержали мужчину по подозрению в насилии над падчерицей на протяжении пяти лет.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, несовершеннолетняя
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии