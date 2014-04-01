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Петербуржца задержали по подозрению в насилии над падчерицей на протяжении пяти лет
Сегодня, 9:27
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nastya960

Петербуржца задержали по подозрению в насилии над падчерицей на протяжении пяти лет

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Девушка обратилась в полицию уже будучи взрослой.

Почти год спустя в Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в изнасиловании. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

В полицию 26 мая 2020 года обратилась девушка 1996 года рождения. Она рассказала, что в период с 2004 по 2009 год по месту жительства ее неоднократно насиловал отчим, специалист по работе с молодежью. По данному факту 31 мая 2020 года было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении указанного преступления 30 марта 2021 года был задержан отчим заявительницы.

В Ленобласти учащегося техникума подозревают в изнасиловании 15-летней.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, несовершеннолетняя
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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