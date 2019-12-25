В парке Выборга мужчина с ножом надругался над 17-летней

Приметы преступника: рост 170-175 см, стройного телосложения, одежда темная, в маске.

В Выборге мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 22 апреля обратилась мама девочки. Она рассказала, что около 23:00 в парке возле ЦРБ Выборга неизвестный мужчина под угрозой ножа, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 17-летней дочери.

Изъята одежда потерпевшей, возбуждено уголовное дело. Приметы преступника: рост 170-175 см, стройного телосложения, одежда темная, в маске.

Также накануне в Выборгском районе Ленобласти мужчина изнасиловал знакомую с применением силы.

Фото: pixabay