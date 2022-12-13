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В Тихвине в январе распустилась верба
Сегодня, 8:26
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В Тихвине в январе распустилась верба

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При наступлении морозов распустившаяся верба может смёрзнуть.

В Ленинградской области из-за тёплой погоды в январе распустилась верба. Об этом рассказали очевидцы в группе "Подслушано | Тихвин" во "ВКонтакте".

Как отметили подписчики группы, при наступлении морозов распустившаяся верба может смёрзнуть.

Как ранее сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в середине недели в Петербурге и Ленобласти будет оттепель, а к пятнице вернутся морозы.

Хазры в Ленинградском зоопарке перепутали зиму с весной из-за потепления.

Фото: ВКонтакте/ Подслушано | Тихвин

Теги: верба, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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