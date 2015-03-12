В Петербурге задержаны начальник следствия и следователь МВД за получение взятки

Они потребовали от свидетеля 8 млн рублей, чтобы он не стал подозреваемым по уголовному делу.

В Петербурге задержаны начальник следствия и следователь МВД, подозреваемые в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по СПб.

Главным следственным управлением СК России по Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении начальника 5 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователя по особо важным делам отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях экономической направленности, а также в сфере агропромышленного и топливно-энергетичнеского комплексов данного отдела. ГСУ СК РФ по СПб

Начальник следствия и следователь МВД подозреваются в получении взятки. По данным следствия, в производстве следователя находится уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", свидетелем по которому 58-летняя петербурженка. Подозреваемые в ноябре 2023 года потребовали с женщины взятку в размере 8 млн рублей, заявив, что в случае неисполнения данного требования петербурженка будет привлечена к уголовной ответственности. Соучастники нашли в качестве посредников своих знакомых. Уже 24 ноября при передаче муляжа денежных средств посредники были изобличены и впоследствии дали согласие на участие в дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях. Позднее в этот же день, но уже под контролем оперативников они передали муляж денежных средств подозреваемому.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Ранее стало известно, что бывший правоохранитель пойдет по уголовному делу за взятку в 1 млн рублей.

Фото: pxhere