В Петербурге оштрафован внук экс-президента Татарстана

На мужчину составили протокол из-за тонированных стекол автомобиля Rolls-Royce.

В Петербурге сотрудник Госавтоинспекции составил протокол на 35-летнего внука первого президента Татарстана Тимура Шаймиева из-за тонированных стекол автомобиля Rolls-Royce. Об этом 4 июня пишет "Фонтанка".

Затемненную машину инспектор увидел на Невском проспекте. Отмечается, что контроль светопропускаемости передних стекол показал всего 12%, норма составляет не менее 70%. Мужчина заплатил штраф в размере 500 рублей по ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента).

Отцом водителя Rolls-Royce является Айрат Шаймиев, генеральный директор "Татавтодора", а дедом – первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге арестовали московского бизнесмена за отказ снять тонировку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)