На проспекте Металлистов задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Росгвардейцы задержали правонарушителя, находившегося в федеральном розыске. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 29 января к полицейским обратилась горожанка с информацией о том, что нетрезвый знакомый пришел к ее квартире на проспекте Металлистов и начал себя вести агрессивно. Мужчина кричал, бил по входной двери, а также пытался попасть в помещение.
На месте поймали 23-летнего дебошира. При проверке выяснилось, что он является гражданином Белоруссии и с мая 2023 года находится в федеральном розыске за хулиганство, совершенное на родине.
Мужчину доставили в 21-й отдел полиции, его скоро передадут инициатору розыска.
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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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