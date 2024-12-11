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На проспекте Металлистов задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске
Сегодня, 14:29
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На проспекте Металлистов задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

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О агрессивном поведении гражданина Белоруссии правоохранителям рассказала его знакомая.

Росгвардейцы задержали правонарушителя, находившегося в федеральном розыске. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 29 января к полицейским обратилась горожанка с информацией о том, что нетрезвый знакомый пришел к ее квартире на проспекте Металлистов и начал себя вести агрессивно. Мужчина кричал, бил по входной двери, а также пытался попасть в помещение. 

На месте поймали 23-летнего дебошира. При проверке выяснилось, что он является гражданином Белоруссии и с мая 2023 года находится в федеральном розыске за хулиганство, совершенное на родине. 

Мужчину доставили в 21-й отдел полиции, его скоро передадут инициатору розыска. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец за один вечер отобрал у женщины велосипед, напал на строителя и угнал машину. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: проспект металлистов, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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