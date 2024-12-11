Петербуржец за один вечер отобрал у женщины велосипед, напал на строителя и угнал машину

Теперь ближайшие 5,5 лет он проведет в колонии.

В Петербурге осужден мужчина, который за один вечер отобрал у женщины велосипед, напал на строителя и угнал машину. Владимира Паша признан виновным по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) чч. 1 и 3 ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон).

Суд установил, что мужчина 23 мая 2023 года, находясь в состоянии опьянения на заправке, расположенной на улице Руставели, вытолкал водителя из салона автомобиля Hyundai Solaris, сам сел за руль и угнал автомобиль.

После чего, через полчаса возле дома по улице Верности, прихватив из салона сотовый телефон потерпевшего, покинул транспортное средство и направился в сторону случайного прохожего, которым оказался строитель. Подсудимый потребовал передать ему спецодежду, получив отказ, нанес потерпевшему удар коленом в голову.

Затем мужчина отправился в Пискаревский парк, где отобрал у женщины велосипед. Потерпевшая оказала сопротивление, но подсудимый с силой оттолкнул ее и ударил несколько раз по лицу.

Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv