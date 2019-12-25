В Петербурге задержали подозреваемого в краже бутылки пива

Он угрожал сотрудникам топором.

В Петербурге задержали подозреваемого, который в последний день февраля, угрожая топором, украл из магазина бутылку пива. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел днем 28 февраля в магазине на проспекте Косыгина. Причиненный ущерб составил 131 рубль. Подозреваемого задержали 2 марта у дома 25 по проспекту Косыгина. Им оказался 27-летний, ранее судимый мужчина.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Ранее в Сосновом Бору со стрельбой задерживали подозреваемого в краже.

Фото: pexels