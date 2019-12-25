В Петербурге задержали подозреваемого в краже бутылки пива

В Петербурге задержали подозреваемого, который в последний день февраля, угрожая топором, украл из магазина бутылку пива. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел днем 28 февраля в магазине на проспекте Косыгина. Причиненный ущерб составил 131 рубль. Подозреваемого задержали 2 марта у дома 25 по проспекту Косыгина. Им оказался 27-летний, ранее судимый мужчина.
Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.
Ранее в Сосновом Бору со стрельбой задерживали подозреваемого в краже.
Фото: pexels
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