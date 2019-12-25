В Сосновом Бору со стрельбой задерживали подозреваемого в краже

Мужчину подозревают в двух эпизодах.

Еще в середине февраля в полицию обратилась жительница Ленобласти и сообщила, что в ее загородном доме украли ювелирные украшения и более 140 тысяч рублей. В краже она подозревала знакомого, который какое-то время проживал в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Через несколько дней полицейские узнали о другом эпизоде кражи, в котором заподозрили того же члеовека: подозреваемый взял у него 92 тысячи рублей на покупку и установку окон, а затем пропал.

Возбуждено два уголовных дела по статье о краже и мошенничестве. Подозреваемым оказался 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

Утром в четверг, 3 марта, мужчину увидели в том же садоводстве. Заметив полицейских, подозреваемый выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться, но не смог. Мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников из пистолета "Глок", из-за чего полицейские применили табельное оружие и ранили преступника в плечо.

Помимо двух уголовных дел о краже и мошенничестве, мужчину осудят за применение насилия в отношении представителя власти.

Фото: Piter.tv