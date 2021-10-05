В Петербурге задержали четырех карманников, промышляющих в метро

Двое мужчин, 53 и 45 лет, и две женщины, 41 и 44 лет, на четверых имели 22 судимости за кражи.

В Петербурге с поличным задержали карманников, которые занимались кражами в метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники наблюдали за подозреваемыми, которые перемещались по синей ветке метро. Кража совершалась в момент прибытия на станцию "Сенная площадь", после чего карманники пересаживались на противоположный поезд. В карман жертвам лезли женщины, а мужчины прикрывали их. За полчаса злоумышленники вытащили из карманов у трех пассажирок: два iPhone 11 и один – iPhone 13 общей стоимостью почти 200 тысяч рублей. После этого подозреваемые доехали до станции "Московские ворота", вышли на поверхность и отправилась в ближайшее бистро. Сотрудники полиции не торопились проводить задержание. В кафе злоумышленники встретились со скупщиком краденного, который приобрел все три смартфона и направился к метро.

Двое мужчин, 53 и 45 лет, и две женщины, 41 и 44 лет, на четверых имели 22 судимости за кражи. Лишь за четыре прошлые кражи были назначены реальные сроки лишения свободы, за одну кражу пришлось отработать 200 часов обязательных работ, а еще за одну – заплатить 20 тысяч рублей штрафа. Также было 10 условных сроков и в двух случаях потерпевшие пошли на перемирие.

В рамках возбужденных уголовных дел по фактам трех краж по статье 158 УК РФ, все четверо карманников были признаны обвиняемыми и заключены под стражу. По местам их проживания, а также в квартире 27-летнего скупщика провели обыски. В ходе проверки тут же выяснилось, что один из смартфонов числится как похищенный.

На следующий день полицейские провели обыск в одном из торговых павильонов рынка "Юнона" и задержали второго скупщика, 26-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Расследование продолжается.

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Видео: МВД